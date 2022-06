Jade Picon troca beijos com ator de 'Elite', em festa no Rio de Janeiro

A influenciadora Jade Picon foi uma das convidadas da festa do jogador Vinicius Júnior na noite de quarta-feira (23) e virou assunto em meios aos rumores sobre com quem teria trocado beijos durante o evento. Segundo perfis do Instagram, a ex-BBB teria beijado o ator André Lamoglia, da série 'Elite'.

'Carna Vini'

O momento entre os dois teria acontecido no 'Carna Vini', evento de três dias promovido pelo jogador do Real Madrid em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro.

As informações também dão conta de que os dois estariam hospedados no mesmo hotel. Até então, nenhuma imagem dos dois juntos foi divulgada.

Trabalhos

O nome de André Lamoglia despontou na mídia após a participação dele como Iván, em 'Elite', produção da Netflix. Além disso, ele participou de produções na televisão como 'Rocky Story', da TV Globo.

Enquanto isso, Jade já acumulava milhões de seguidores no Instagram antes mesmo de entrar no Big Brother Brasil. Após a saída do programa, a ex-sister foi confirmada na próxima novela das 21h da TV Globo.