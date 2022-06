Quem saiu do Power Couple ontem? Veja eliminados desta quinta (23)

Anne e Pe Lanza foram o casal eliminado da semana do Power Couple Brasil 6, nesta quinta-feira (23). Eles tiveram apenas 11,41% dos votos da preferência do público pela permanência na casa e perderam a disputa para Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Brenda Paixão e Matheus Sampaio.

Anne e Pe Lanza acabaram caindo na DR após acumularem o pior saldo do oitavo do ciclo, na semana em que receberam a Herança da DR e tiveram que dar "all in".

A enquete Power Couple do Diário do Nordeste já havia apontado Anne e Pe Lanza como os eliminados do Power Couple Brasil. O casal apareceu com o menos votado pelo público, com apenas 9.64 % dos votos.

Trajetória do casal

Logo nos primeiros dias na Mansão Power, as desavenças envolvendo Anne e Pe lanza já começaram. Após todos pegarem suas toalhas, Anne acabou ficando sem e não gostou nada disso.

Já as tretas entre Lanza e Albert também começaram na primeira semana. Em uma dinâmica, o cantor escolheu para o empresário a placa de "sobra egoísmo" e recebeu uma resposta dura dele: "Você está jogando errado".

Além disso, as brigas mais comuns do casal costumavam ser entre eles, Brenda e Matheus e Baronesa e Rogério. Apesar de terem bom relacionamento com a maioria dos casais dentro da Mansão Power, nem todos se sentem amigos do casal Lanza.

Durante a passagem de Anne e Pe Lanza pelo programa, eles ganharam um carro 0 km.