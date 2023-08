Isis Valverde dá vida a Ângela Diniz em filme; relembre o caso e quem foi a socialite

A atriz Isis Valverde dará vida à socialite Ângela Diniz, morta pelo namorado Doca Street (Gabriel Braga Nunes) em 1976, em novo filme com direção de Hugo Prata e roteiro assinado por Duda de Almeida. O assassinato da empresária e o subsequente julgamento são considerados marcos do movimento feminista no Brasil e pela luta contra a violência doméstica, conforme a biografia de Ângela.

O filme estreia em 31 de agosto nos cinemas de todo o país. O elenco conta ainda com as participações de Emilio Orciollo Netto, Bianca Bin, Gustavo Machado e Chris Couto.

Assista ao trailer

Quem foi Ângela Diniz?

Ângela Diniz foi vítima de um assassinato cometido pelo próprio namorado em 1976, em uma casa de veraneio em Armação de Búzios, no Rio de Janeiro.

A socialite morreu após ser atingida por três tiros disparados por Doca Street. Em seu julgamento, ele alegou que cometeu um "crime passional" em "defesa da honra". À época, Street recebeu uma pena branda e foi liberado da prisão.

A impunidade e busca por justiça geraram protestos em todo o Brasil. Por conta da repercussão do caso, um segundo tribunal aumentou a pena do assassino para 15 anos de prisão.

Nos últimos anos, a história de Ângela voltou aos holofotes por conta do podcast Praia dos Ossos, produzido pela Rádio Novelo, que resgatou o caso. O episódio viralizou nas redes sociais em 2020.