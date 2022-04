Isabella Scherer anuncia que está grávida de gêmeos: 'presente em dobro'

A campeã do Masterchef 2021 e atriz, Isabella Scherer, revelou, nesta quarta-feira (6), que está grávida de gêmeos. "Presente bom é presente em dobro", escreveu ela ao compartilhar a notícia com os mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram.

A artista disse que ainda não sabe quais os gêneros dos bebês, frutos do relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans. "Dois meninos? Um casal? Duas meninas? Façam suas apostas", brincou na publicação.

Isabella Scherer descobriu a gestação enquanto estava viajando para Nova York, nos Estados Unidos, ao fazer alguns testes rápidos. Ao retornar ao Brasil, o resultado do exame de sangue a surpreendeu com a possibilidade de estar esperando dois bebês.

"O Beta HCG deu 220 mil. Para a semana que imaginava que tava só tinha uma opção: ser gêmeos, ou estava grávida de muitos meses, o que era impossível", detalhou.

A possibilidade pegou a atriz de surpresa, pois, segundo relatou na rede social, não há casos do tipo na família. Em 25 de março, a influenciadora havia anunciado a descoberta da primeira gestação.

Legenda: Casal está junto desde 2020 Foto: reprodução/redes sociais

Gravidez de gêmeos causou 'desespero'

A princípio, a novidade causou desespero, confessou Isabella aos seguidores. "Fui dormir chorando, desesperada". A gestação de gêmeos se confirmou durante o exame de ultrassom. No entanto, a reação inicial foi temporária e, no dia seguinte a consulta, a artista disse que já havia processado a informação e estava feliz com os dois bebês.

"Sai do consultório chorando, permaneci chorando durante uma duas horas. Só que tinha um risco de 30% de ficar só um dos bebês. No dia seguinte, já acordei [pensando]: 'nossa, imagina se perder o outro. Que horrível! Não, meu Deus, agora tem que ser os dois.' Já estava preocupada por que queria os dois. Agora estou muito feliz com os dois."

Ela ainda revelou que pretende ter as crianças através de um parto natural, sem intervenção cirúrgica, mas que seguirá as recomendações do médico que a acompanha.

"Depois descobri que meu maior medo era o parto. E, agora, estou assim: 'vamos de parto normal de gêmeos'."

Isabella e Rodrigo estão juntos desde dezembro de 2020 e dividem a mesma casa há pouco mais de um ano.