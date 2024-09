Influenciadora Thaís Carla processa Danilo Gentili por gordofobia

A dançarina e influenciadora digital Thaís Carla entrou com um processo no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) contra o apresentador do The Noite, do SBT, Danilo Gentili. O motivo teria sido por ataques gordofóbicos praticados por ele.

É a segunda vez que Thaís Carla processa Gentili pelo mesmo motivo. Dessa vez, o pedido da influenciadora, de acordo com os portais F5, da Folha de S.Paulo, e Metrópoles, inclui retratação nas redes sociais e pagamento de R$ 15 mil em forma de indenização.

Thaís Carla acusa o apresentador de debochar da sua aparência física nas redes sociais, o que acaba gerando ataques contra ela, além de alegar ser alvo constante de comentários depreciativos de Gentili desde 2019. Há dois anos, ele precisou apagar fotos da influenciadora por decisão judicial.

"A liberdade de expressão não pode se tornar subterfúgio e ensejar por consequência em agressões e insultos direcionados a outra pessoa de maneira deliberada e constante", diz a ação de Thaís Carla.

Na última quinta-feira (27), tentou-se chegar a um acordo para não judicializar o caso, mas não houve sucesso nas tratativas. Ainda não há prazo para julgamento, mas a influenciadora pede que Gentili resolva esta situação o mais rápido possível.

Thaís Carla é reconhecida pela manifestação midiática a favor de pessoas gordas. Ela surgiu na TV no extinto Domingão do Faustão, da TV Globo, no fim dos anos 2010. Com visibilidade, chegou a participar de diversos programas, e a integrar o balé da cantora Anitta entre 2017 e 2019.