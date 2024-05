Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (24/5)

Estamos sob a Lua cheia mais próspera de 2024. E depois de um encontro belíssimo com Júpiter no signo de Touro, Vênus ingressou em Gêmeos, trazendo mais leveza para os seus dias. O otimismo entrou em cena e agora você pode experimentar novos caminhos e fazer as escolhas certas. Existe uma multiplicidade de interesses e você vai ficar bem mais à vontade para ser você e seguir o seu caminho. O céu está abrindo novos espaços para que você se sinta livre e vá em direção a você mesmo(a). A Lua e Saturno estão em conflito hoje. E nesse clima de magia, você não vai conseguir fugir da realidade. Existe um excesso de entusiasmo, mas Saturno vai colocar alguns freios.

Áries

Chegou a hora de harmonizar seus relacionamentos. Pode ser que alguém chegue na sua vida - um vizinho, um colega de trabalho - trazendo muita afetividade. Nos próximos dias tente se relacionar com leveza e entusiasmo.

Touro

Foque nas questões financeiras. Mas antes de ficar pensando e mil formas de ganhar dinheiro ou nas novas propostas de emprego, você precisa se conectar com você, com seus valores e colocar seus talentos em movimento.

Gêmeos

Vênus ingressa em Gêmeos, marcando o começo de um novo ciclo, realçando seu carisma. Este é um período ideal para socializar, comparecer a eventos e deixar que seu brilho natural atraia novas pessoas para sua vida. Cuide de você e afirme seu próprio estilo no mundo.

Câncer

Fechar uma etapa é fazer um balanço completo da forma como você encarou seus relacionamentos. Você se permitiu amar e ser amado? Como você lidou com os jogos de amor, com as seduções e rejeições? Agora tudo parece confuso, mas relaxa, pois daqui a pouco você vai se sentir mais fortalecido.

Leão

Vênus chega em Gêmeos, ampliando sua popularidade e charme nas próximas semanas. Com a influência da deusa do amor, sua presença será ainda mais destacada e valorizada em qualquer ambiente. Brilha, leonino(a).

Virgem

A deusa do amor vai iluminar os seus caminhos, sinto que muitas oportunidades surgirão graças à reputação que você está construindo. Sua marca pessoal também envolve seu estilo, guarda-roupa e corte de cabelo. Cuide-se.

Libra

Prepare-se para viver um período de muita empatia e diplomacia. As pessoas ao seu redor estarão mais sensíveis e receptivas, aproveite e foque nos encontros, mantenha-se aberto a novas amizades e colaborações.

Escorpião

Até o dia 17/06, seu charme e poder de persuasão estarão em evidência, e você notará que as pessoas ao seu redor estarão mais inclinadas a agradar e atender suas necessidades. Aproveite essa energia para fortalecer laços profundos e intensos, tanto em relacionamentos amorosos quanto em parcerias de trabalho.

Sagitário

Vênus vai trazer mais harmonia para os seus relacionamentos. Você vai perceber que as pessoas estarão mais gentis e colaborativas. Aproveite para resolver questões pendentes e busque uma conexão mais profunda com aqueles que você ama.

Capricórnio

Tudo que a Vênus em Gêmeos deseja é que você trabalhe em paz, capricorniano(a). O seu ambiente de trabalho merece um olhar mais amoroso. Tente motivar sua equipe e seus colegas de trabalho. E pegue leve na rotina.

Aquário

Até pelo menos o dia 17/06, as pessoas ao seu redor estarão mais calorosas e abertas, criando uma atmosfera astral agradável e positiva. Aproveite essa oportunidade para fortalecer seus laços afetivos, planejar encontros românticos e aproveitar os prazeres da vida. Um jantar, um lugar bonito ou até mesmo um simples passeio podem se tornar momentos inesquecíveis.

Peixes

Tudo indica que um clima agradável vai tomar de conta do seu lar. Tente resolver qualquer conflito e fortalecer os laços. Até o dia 17/06, aproveite para passar mais tempo com a sua família ou pessoas queridas. Você vai viver momentos de calma.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.