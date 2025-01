Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (30/1)

A Lua segue em Aquário e ainda na madrugada formou um sextil com Quíron, abrindo espaço para cura emocional, especialmente relacionada à independência e autenticidade. No entanto, a quadratura com Urano pode trazer turbulências e imprevistos, testando nossa paciência e flexibilidade. Faça uma pausa e respire.



Com Urano estacionando antes de voltar ao movimento direto, há um convite para refletirmos sobre padrões rígidos e áreas da vida onde insistimos sem progresso. Esse é um momento de perceber o que precisa mudar e abrir espaço para novas possibilidades.



Já no fim do dia, com a Lua entrando em Peixes e o Sol formando um trígono com Júpiter, há uma sensação de esperança e expansão. O universo pode trazer sinais de que seus sonhos são viáveis – confie e continue acreditando!

Áries

A quadratura da Lua com Urano pode trazer imprevistos, testando sua paciência. Em vez de resistir, tente encontrar novas abordagens para velhos desafios. No fim do dia, a Lua em Peixes pede mais sensibilidade e intuição – confie mais nos sinais do universo.

Touro

Mudanças inesperadas podem surgir no trabalho ou em suas estruturas de vida. Você pode se sentir desconfortável, mas lembre-se: crescimento exige flexibilidade. No final do dia, um sonho antigo pode parecer mais próximo da realidade – mantenha a fé.

Gêmeos

Sua mente está acelerada, mas cuidado com pensamentos caóticos ou excesso de ansiedade. A Lua em Peixes pede mais conexão com sua intuição e menos racionalização. Um conselho importante pode surgir – esteja atento às mensagens sutis do universo.

Câncer

As emoções podem estar instáveis, e você pode sentir que algumas mudanças fogem ao seu controle. Em vez de resistir, acolha os aprendizados que vêm com as transformações. No final do dia, o trígono do Sol com Júpiter pode trazer um sentimento de esperança e renovação.

Leão

Você pode estar sentindo dificuldades em lidar com certas pessoas ou situações que testam sua paciência. Aprenda a equilibrar razão e emoção para evitar desgastes desnecessários. À noite, um momento de introspecção pode ajudar a enxergar oportunidades que antes pareciam distantes.

Virgem

O dia pode começar com desafios inesperados na rotina, pedindo jogo de cintura. Se algo não está funcionando, talvez seja hora de mudar a estratégia. No fim do dia, a Lua em Peixes favorece conexões mais profundas e momentos de autocuidado.

Libra

Você pode sentir que algo em sua vida está preso ou repetitivo, mas hoje é um ótimo dia para olhar para isso de forma diferente. Urano pede desapego do que não agrega mais valor. A Lua em Peixes pode trazer inspiração e criatividade para novas soluções.

Escorpião

Emoções profundas podem vir à tona, especialmente ligadas ao passado. Em vez de lutar contra, tente compreender o que elas querem te mostrar. No fim do dia, a energia de Peixes favorece conexões espirituais e momentos de entrega.

Sagitário

A impaciência pode surgir com pessoas que não acompanham seu ritmo ou suas ideias. Em vez de insistir, permita que as coisas fluam naturalmente. No fim do dia, o trígono do Sol com Júpiter pode trazer boas notícias ou um sentimento renovado de otimismo.

Capricórnio

Você pode se sentir desafiado a sair da sua zona de conforto e lidar com mudanças inesperadas. Apesar da tensão inicial, essa energia pode ser libertadora. No final do dia, um insight ou inspiração pode surgir, ajudando você a traçar um novo caminho.

Aquário

As configurações astrológicas do dia pedem mais flexibilidade, pois mudanças repentinas podem ocorrer. Não tenha medo de abandonar velhas ideias se elas não fazem mais sentido. O fim do dia traz uma energia mais sonhadora e sensível – aproveite para visualizar o que deseja.

Peixes

O dia pode começar confuso, com dificuldades para manter o foco, mas não se cobre tanto. À noite, com a Lua chegando ao seu signo, sua intuição e sensibilidade ficam mais fortes. Pode ser um ótimo momento para insights poderosos sobre o que realmente importa para você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.