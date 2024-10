Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (13/10)

O Sol em Libra e a Lua em Aquário abrem as portas para um domingo cheio de possibilidades. O clima está leve e pede encontros, passeios e até comemorações. O dia começa com uma energia harmoniosa, favorecendo momentos de conexão e troca. Aproveite para relaxar e estar com quem faz seu coração leve.



No entanto, ao longo do dia, pode ser que algumas pessoas tentem incomodar ou gerar desconforto. Não se deixe abalar. Mercúrio em Escorpião traz intensidade nas comunicações, então cuidado para não falar sem pensar. As palavras podem ter um impacto mais profundo do que o esperado, e há risco de gerar inimizades ou mal-entendidos que podem ser difíceis de reverter.



A frustração alheia pode tentar te puxar para baixo, mas lembre-se: o que não te pertence, não deve pesar em seus ombros. Evite se envolver em provocações ou conflitos desnecessários. Sei que essa semana foi intensa, mas agora é o momento de buscar leveza e não carregar mais do que você pode suportar.

Áries

Que tal parar de olhar para trás? O caminho à frente está claro. Aproveite a energia do dia para fazer as mudanças que já sabe serem necessárias.

Tarefa: Escreva três metas que você deseja alcançar nesta nova fase e dê o primeiro passo em direção a uma delas.

Touro

Quais são os valores que realmente importam para você? O domingo traz uma oportunidade de repensar o que você quer nutrir em sua vida.

Tarefa: Tire um momento para reorganizar um espaço na sua casa que traga conforto e segurança.

Gêmeos

Você está comunicando suas emoções ou escondendo o que realmente sente? Hoje, cuidado com as palavras que podem ferir mais do que você imagina.

Tarefa: Escreva um diário sobre seus sentimentos atuais, para se expressar sem pressão externa.

Câncer

Esse é o momento de se abrir para novas experiências e conexões. O que te impede de sair da zona de conforto? Confie em sua capacidade de se adaptar.

Tarefa: Convide um amigo para um passeio ou para uma conversa leve, saindo um pouco da rotina.

Leão

Hoje, a vida te convida a brilhar sem precisar de aprovação. Onde você pode expressar seu poder pessoal sem medo de julgamentos?

Tarefa: Reserve um tempo para fazer algo que você ama, sem pedir permissão ou aprovação de ninguém.

Virgem

Nem tudo pode ser planejado, e isso é parte da beleza da vida. Como você pode encontrar harmonia no meio do caos? Hoje é dia de desapegar do controle.

Tarefa: Desconecte-se por uma hora de todas as tarefas e faça algo que lhe dê prazer, como meditação ou uma caminhada.

Libra

O equilíbrio é sua força, mas será que você está carregando o peso de todos ao seu redor? Hora de lembrar que cuidar de si também é prioridade.

Tarefa: Faça algo por você hoje, como cuidar da sua aparência ou fazer um hobby que lhe traga prazer.

Escorpião

As palavras podem ser armas ou pontes. Como você quer usá-las hoje? Cuidado para não deixar que a intensidade de Mercúrio em Escorpião crie inimizades."

Tarefa: Envie uma mensagem de carinho a alguém com quem você se conectou recentemente, mas seja cuidadoso com o que e como vai dizer.

Sagitário

O dia te convida a desacelerar. Será que você está correndo atrás de algo que já está no seu caminho? Permita-se aproveitar o presente.

Tarefa: Faça algo sem pressa, como um passeio ao ar livre ou uma atividade relaxante, apenas para aproveitar o momento.

Capricórnio

Construir exige paciência, mas às vezes é necessário uma pausa. O que você está adiando porque tem medo de parar e reavaliar seus passos?

Tarefa: Faça uma pausa consciente hoje. Reflita sobre seus projetos e reorganize suas prioridades para a semana.

Aquário

A liberdade que você busca já está dentro de você. Quais amarras internas você está pronto para soltar hoje? O domingo traz a leveza que você precisa.

Tarefa: Separe um tempo para experimentar algo novo que estimule sua criatividade e liberdade de expressão.

Peixes

Nem tudo precisa ser sentido tão profundamente. Como você pode se proteger das energias que não são suas? O dia pede limites claros e autocuidado.

Tarefa: Tire um tempo para praticar autocuidado, como um banho relaxante ou um tempo de meditação, para recarregar as energias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.