Heraldo Pereira assume o 'Bom dia Brasil'; veja mudanças no jornalismo da Globo

O Jornalismo da Rede Globo anunciou mudanças na apresentação de telejornais da TV Globo e da GloboNews nesta sexta-feira (14). Heraldo Pereira assumirá o "Bom dia Brasil", programa que não terá mais a presença de Giuliana Morrone, que está de saída para apresentar o "Jornal da Globo".

O Jornal das Dez, comandado por Pereira há quase quatro anos, agora fica com a jornalista Aline Midlej, antes âncora da "Edição das 10", nas manhãs da GloboNews.

Comunicado com as novidades foi emitido pelo diretor-geral de Jornalismo da Globo, Ali Kamel.

Retornos

Leilane Neubarth e Roberto Burnier farão seu retorno ao trabalho presencial após mais de um ano caso em casa. A dupla já se vacinou contra a Covid-19 e, junto com Camila Bonfim, apresentarão o "Conexão GloboNews", novo nome para o "Edição das 10h".

Efetivações

Cesár Tralli, que há pouco mais de um ano está no comando da "Edição das 18h", será efetivado no programa, além de continuar no SP1. Júlia Dualibi também será efetivada como âncora do "Em Ponto", permanecendo ao lado do companheiro Octavio Guedes nos comentários.