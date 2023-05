Heloise Périssé diz não acreditar em casamento aberto para ela: 'risco muito grande'

Casada com o diretor Mauro Farias, Heloisa Périssé deu sua opinião sobre casamento aberto em entrevista à colunista Patrícia Kogut. A atriz não é a favor desse tipo de relacionamento por acreditar ter um risco muito grande de alguém sair machucado da relação.

“Quando me separei do meu marido, eu saí com outras pessoas e ele também. Mas nós estávamos separados. Quando voltou, voltou. Nós fomos aparando nossas arestas e hoje digo que vivemos com plenitude a interseção dos nossos conjuntos. Nós nunca vivemos a hipocrisia. Nunca vivemos o desejo de estar separados estando juntos”, iniciou ela.

“Quando a gente quis separar, separou. Mas não acredito em um relacionamento aberto para mim. No meu modo de ser, acho uma coisa complicada. Eu não teria cabeça para isso, não. Acho um risco muito grande de alguém sair machucado. Você tem que ter muito desapego, e eu não tenho desapego com o meu marido. Tenho uma construção de vida com ele. O que criamos é algo muito precioso. É uma joia que eu tenho, porque não é fácil manter um relacionamento tão longo com alguém”, concluiu a artista.

Câncer e relação com as filhas

Heloisa também falou na entrevista sobre o medo do retorno do câncer. Recentemente ela se recuperou de um câncer nas glândulas salivares. “Não penso sobre isso. Nem cogito. Porque as coisas são como elas têm que ser. Sou uma pessoa com muita fé. Não tenho nenhum medo de morrer. Isso não me assusta. Todos nós vamos”.

Mãe de duas filhas, Antonia e Luisa, Heloisa acredita que é uma das influências na carreira de Luisa, que assim como mãe é atriz. As duas, inclusive, estarão juntas numa peça do universo de "D.P.A — Detetives do Prédio Azul", série de sucesso do Gloob.

“O pai dela é Lug de Paula [que fez o Seu Boneco da Escolinha do Professor Raimundo]. Ela é neta de Chico Anysio e Nancy Wanderley, sobrinha de Bruno Mazzeo... Tem um combo bem interessante de artistas em torno dela. Mas eu, como mãe, estando diariamente com ela, acho que tive uma grande participação nisso”.

Novos voos

Por fim, a atriz revelou que pretende encerrar a carreira por trás das câmeras. “Quero escrever livros, fazer podcast e dirigir meus projetos. Quero trabalhar com jovens, descobrindo novos talentos e montando peças. Quero encontrar pessoas assim como eu, apaixonadas pelo que eu faço. Sou grata à Globo por todo esse período que fiquei lá. Agora é um momento de alçar novos voos, fazer outras coisas que vão ser igualmente maravilhosas”.