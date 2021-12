As 17 temporadas da série Grey’s Anatomy serão removidas do catálogo da Netflix a partir de 31 de dezembro deste ano, de acordo com a plataforma de streaming. A provedora de conteúdo perdeu a exclusividade da atração no Brasil para as rivais Prime Video, Globoplay e Star+.

O drama médico será removido de forma global, mas não em todos os países onde ele está atualmente disponível.

Coreia do Sul, Chile, Filipinas, Hong King, Japão, Malásia, Singapura e Tailândia não exibirão mais a obra na Netflix. Nos Estados Unidos, no entanto, ela segue na lista da plataforma de streaming.

18ª temporada

Com as 17 temporadas no Prime Video, no Globoplay e na Star+, ainda não se sabe qual delas exibirá a 18ª temporada, que é inédita e está no ar nos Estados Unidos.

Os novos episódios chegarão ao Brasil primeiramente pelo canal Sony, na TV por assinatura, em 25 de fevereiro de 2022.

A trama contará a história de Mereridh depois de sobreviver à Covid-19. A protagonista viajará a Minnesota para conhecer a biblioteca que foi criada em homenagem à mãe dela. Lá, vai conhecer um médico que tem o objetivo de abrir uma clínica que se dedicará ao mal de Parkinson.