Grammy Latino 2022 divulga indicados com presença de brasileiros; veja lista

Foram divulgadas nesta terça-feira (20) as nomeações do Grammy Latino 2022, considerada uma das mais importantes honrarias musicais do mundo. A premiação é dividida em 53 categorias e consta com brasileiros na lista. As informações são do site POPline.

O rapper Bad Bunny é o mais indicado deste ano, com 10 nomeações. Na sequência vem o produtor mexicano Edgard Barrera com 9, Rauw Alejandro com 8, além de Rosalía, Christina Aguilera e Jorge Drexler com 7.

Anitta aparece em duas categorias internacionais por “Envolver”. Jão, Marina Sena, Criolo, Liniker, Marisa Monte e Caetano Veloso emplacaram duas nomeações cada. No pop nacional, vale ressaltar as indicações recebidas por Ludmilla e Luísa Sonza.

Os vencedores serão anunciados no dia 17 de novembro, durante celebração na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, com diversos convidados musicais.

Veja a lista dos indicados:

Álbum do Ano

AGUILERA/ Christina Aguilera

PA’LLA VOY/ Marc Anthony

UN VERANO SIN TI/Bad Bunny

DEJA/ Bomba Estéreo

TINTA Y TIEMPO/ Jorge Drexler

YA NO SOMOS LOS MISMOS/ Elsa y Elmar

VIAJANTE/ Fonseca

MOTOMAMI (Digital Album)/ Rosalía

SANZ/ Alejandro Sanz

DHARMA/ Sebastián Yatra

Canção do Ano

“A VECES BIEN A VECES MAL”/ (Ricky Martin con Reik), Pedro Capo, Ignacio Cibrian, Ricky Martin, Pablo Preciado, Julio Ramirez, Mauricio Rengifo & Andres Torres, compositores

“AGUA”/ (Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers) Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macias, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas & Daddy Yankee, compositores

“ALGO ES MEJOR”/ Mon Laferte, compositora

“BALONCITO VIEJO”/ (Carlos Vives & Camilo), Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives, compositores

“BESOS EN LA FRENTE”/(Fonseca), Julio Reyes Copello & Fonseca, compositores

“ENCONTRARME”/ Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez & Mario Demian Jiménez Pérez, compositores

“HENTAI”/ (Rosalía), Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins & Pharrell Williams, compositores

“ÍNDIGO”/ (Camilo & Evaluna Montaner), Édgar Barrera & Camilo, compositores

“PA MIS MUCHACHAS”/ (Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G con Nathy Peluso), Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole & Nathy Peluso, compositores

“PROVENZA”/ (Karol G), Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro & Ovy On The Drums, compositores

“TACONES ROJOS”/ (Sebastián Yatra), Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo & Sebastián Yatra, compositores

“TOCARTE”/ (Jorge Drexler & C. Tangana), Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, compositores

Gravação do Ano

PA MIS MUCHACHAS/ Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso

CASTILLO DE ARENA/ Pablo Alborán

ENVOLVER/ Anitta

PA’LLA VOY/ Marc Anthony

OJITOS LINDOS/ Bad Bunny & Bomba Estéreo

PEGAO/ Camilo

TOCARTE/ Jorge Drexler & C. Tangana

PROVENZA/ Karol G

VALE LA PENA/ Juan Luis Guerra

LA FAMA/ Rosalía con The Weeknd

TE FELICITO/ Shakira & Rauw Alejandro

BALONCITO VIEJO/ Carlos Vives & Camilo

Melhor Novo Artista

Angela Álvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y Su Esencia

Nicole Zignago

Melhor Álbum Pop Vocal Tradicional

AGUILERA/ Christina Aguilera

VIAJANTE/ Fonseca

FILARMÓNICO 20 AÑOS/ Marta Gómez

LA VIDA/ Kurt

FRECUENCIA/ Sin Bandera

Melhor Interpretação de Reggaeton

DESESPERADOS/ Rauw Alejandro & Chencho Corleone

ENVOLVER/ Anitta

YONAGUNI/ Bad Bunny

NICKY JAM: BZRP MUSIC SESSIONS VOL.41/ Bizarrap /Nicky Jam

5. LO SIENTO BB:/Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

Melhor Vídeo Formato Longo

BAILAORA – MIS PIES SON MI VOZ/ Siudy Garrido/ Pablo Croce, video director

HASTA LA RAÍZ: EL DOCUMENTAL/ Natalia Lafourcade/ Bruno Bancalari & Juan Pablo López-Fonseca, video directores

MOTOMAMI (ROSALÍA TIKTOK LIVE PERFORMANCE)/ Rosalía/ Ferrán Echegaray, Rosalía & Stillz, video directores

ROMEO SANTOS: KING OF BACHATA (DOCUMENTARY) Romeo Santos/ Devin Amar & Charles Todd, video directores

MATRIA/ Vetusta Morla/Patrick Nnot, video director

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

SIM SIM SIM/ Bala Desejo

PRA GENTE ACORDAR/ Gilsons

PIRATA/ Jão

DE PRIMEIRA/ Marina Sena

DOCE 22/ Luísa Sonza

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

QVVJFA?/ Baco Exu Do Blues

O FUTURO PERTENCE À … JOVEM GUARDA/ Erasmo Carlos

SOBRE VIVER/ Criolo

MEMÓRIAS (DE ONDE EU NUNCA FUI)/ Lagum

DELTA ESTÁCIO BLUES/ Juçara Marçal

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

POMARES/ Chico Chico

SÍNTESE DO LANCE/ João Donato e Jards Macalé

INDIGO BORBOLETA ANIL/ Liniker

NU COM A MINHA MÚSICA/ Ney Matogrosso

PORTAS/ Marisa Monte

MEU COCO/ Caetano Veloso

Melhor Álbum de Música Sertaneja

CHITÃOZINHO & XORORÓ LEGADO/ Chitãozinho & Xororó

AGROPOC/ Gabeu

EXPECTATIVA X REALIDADE/ Matheus & Kauan

PATROAS 35%/ Marília Mendonça, Maiara & Maraísa

NATURAL/ Lauana Prado

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

AFROCANTO DAS NAÇÕES/ Mateus Aleluia

NA ESTRADA – AO VIVO/ Banda Pau E Corda Featuring Quinteto Violado

REMELEXO BOM/ Luiz Caldas

BELO CHICO/ Targino Gondim, Nilton Freittas, Roberto Malvezzi

SENHORA DAS FOLHAS/ Áurea Martins

ORÍKI/ Iara Rennó

SENHORA ESTRADA/ Alceu Valença

Melhor Canção em Língua Portuguesa

BABY 95/ Liniker, Mahmundi, Tássia Reis & Tulipa Ruiz,

IDIOTA/ Jão, Pedro Tófani & Zebu

ME CORTE NA BOCA DO CÉU A MORTE NÃO PEDE

PERDÃO/ Criolo & Tropkillaz

MEU COCO/ Caetano Veloso

POR SUPUESTO/ Marina Sena/ Luri Rio Branco & Marina

VENTO SARDO/ Jorge Drexler & Marisa Monte

Melhor Álbum de Samba/Pagode

BONS VENTOS/ Nego Alvaro

MISTURA HOMOGÊNEA/ Martinho Da Vila

DESENGAIOLA/ Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti

NUMANICE #2/ Ludmilla

CÉU LILÁS/ Péricles