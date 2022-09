Wesley Safadão sente novas dores na coluna e adia show: 'Tô sem acreditar'

O cantor Wesley Safadão sentiu novas dores na coluna e precisou adiar show que faria no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (19). Pelos stories do Instagram, o cearense relatou que acordou com a coluna travada após se apresentar em Salvador nesse domingo (18).

"Eu ia contar tanta novidade para vocês hoje, de show, de eventos, de coisas que eu queria divulgar, mas vocês acreditam que eu acordei com a coluna travada de novo?", desabafou Safadão a caminho do hospital.

Safadão postou relato nos stories; assista:

Ele foi a uma consulta com o médico Francisco Sampaio Junior, o mesmo que o operou quando ele tratou uma hérnia de disco, em julho. Segundo Safadão, ele levou "puxões de orelha".

"Tô nem acreditando em uma coisa dessas. Meu Deus, eu estava me sentindo tão bem, pulei tanto nos shows esses dias", disse.

Tratamento com injeção

Na clínica, na tarde desta segunda, Safadão teve de tomar uma injeção para aliviar as dores e tratar a coluna. Ele foi acompanhado pela esposa, Thyane Dantas. O médico assegurou, entretanto, que o episódio não é parecido com os de meses atrás.

Segundo o profissional de saúde, trata-se de uma contratura muscular — que é quando o músculo contrai incorretamente e não volta para o estado normal de relaxamento.

O cantor tranquilizou os fãs e disse que já está em casa. O único show que sofreu alterações foi o desta segunda-feira, em Bom Princípio (RS), transferido para o próximo sábado (24).

"Não vai cancelar nada, tá gente? Tá tudo de pé, firme e forte. Agora, sem pulo, que vai dar certo", garantiu Wesley.