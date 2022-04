Golpista se passa por Leo Dias no WhatsApp e tenta aplicar golpes em Pedro Scooby e artistas

Em um golpe do Whatsapp, um criminoso se passou pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, para tentar enganar celebridades. Nome e foto do jornalista foram usados para contato com pessoas como Pedro Scooby e os empresários dos sertanejos Maiara e Maraísa e Henrique e Juliano.

Segundo Leo Dias, que divulgou vídeo para fazer o alerta sobre a questão, não há nenhuma relação entre ele e o golpe.

"Estão procurando famosos para tirar dinheiro, dizendo que estou pedindo doação para uma ONG. Não estou pedindo doação coisa nenhuma", informou Leo em vídeo publicado no Instagram nessa quarta-feira (27).

Golpe virtual

Nas mensagens, o golpista informa sobre uma ação solidária, que iria reuniu empresários, artistas e socialites. Entretanto, o texto apresenta uma série de erros de digitação e concordância.

"Reunimos contribuições para reverter em prol dos menos desfavorecidos. Eu ficaria lisonjeado se tanto voçe [sic] quanto o seu esposo puderem participar", diz o texto.

Além disso, o estelionatário negociou acordos de divulgação e pediu uma doação de pelo menos R$ 2,5 mil.