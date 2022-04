Amanda Bynes afirma que noivo está usando drogas e depois volta atrás: 'está limpo'

A atriz Amanda Bynes usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para revelar que expulsou o noivo, Paul Michael, de casa. A ação teria ocorrido quando ela teria descoberto que ele parou as medicações para saúde mental, algo que a deixou com medo.

"Olhei o telefone dele e ele estava vendo pornografia entre mãe e filho. Ele vandalizou a casa da mãe dele, quebrou todos os seus porta-retratos e colocou um salmão embaixo da cama dela. Seu comportamento é alarmante e eu estou com medo do que ele vai fazer", disse ela em vídeo.

Além disso, Bynes também citou que o noivo estaria usando crack há cerca de seis meses. Segundo ela, o homem precisa de ajuda urgentemente.

Mudança de discurso

De volta ao Instagram, ela retirou o que havia dito. Amanda Bynes revelou que Paul não estava vendo vídeos de pornografia apenas com mulheres mais velhas.

"Mães e filhos apenas apareceram nas imagens. Também fui à CVS (farmácia) e comprei um teste de drogas. Paul testou limpo", disse ela.

Tutela encerrada

Conhecida mundialmente nos anos 2000, após estrelar filmes como 'Ela É o Cara' e 'Tudo Que Uma Garota Quer', Amanda Bynes teve a tutela encerrada no último mês.

Ela estava sob a responsabilidade de Lynn Bynes, mãe dela, desde 2013, quando foi internada em uma clínica psiquiátrica após ter tentado invadir uma residência.