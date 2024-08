Globo renova contrato com as ex-BBBs Bia do Brás e Giovanna Pitel

Bia do Brás e Giovanna Pitel tiveram contrato renovado com a TV Globo. As ex sisters, participantes da edição 24 do reality show, seguirão agenciadas pela ViU Hub. As informações são da Folha de S. Paulo.

Beatriz Reis celebrou a realização de um sonho. "Com toda a minha alegria e gratidão, realizo o sonho de fazer parte da família Globo.Esse novo ciclo é um momento muito especial que eu sempre esperei viver. Estou muito emocionada e animada. Para mim é uma honra fazer parte desse time. Vou continuar dando o melhor de mim para conquistar muito mais. Agora, o céu é o limite", afirmou na quarta-feira (31). De abril a julho, Bia fechou pelo menos oito contratos publicitários.

A alagoana agradeceu a confiança e disse, nesta quinta-feira (1º), estar feliz com a conquista.

"Encaro cada passo na vida com uma onda de entusiasmo e otimismo e, nesse momento, não poderia estar mais feliz! Estou certa que será um caminho de grandes oportunidades e desafios emocionantes. Celebro essa conquista e todas as que estão por vir certa de que junto com o time Globo traçaremos um caminho de grandes sucessos!", comentou.

Pitel esteve ao lado de Fernanda Bande, comandando o programa "Na Cama com Pitanda", do Multishow. Um dos fatores que foram decisivos para a contratação de ex-BBB foi a boa repercussão do talk-show da dupla.

O veículo paulista ainda apurou que a emissora deve manter Fernanda no elenco. O programa apresentado pelas duas manteve uma boa repercurssão.