Globo coloca fim no quadro ‘Show dos Famosos’ do programa Domingão com Huck

O quadro “Show dos Famosos” não fará mais parte das produções previstas do programa Domingão com Huck. Segundo informações do Notícias da TV, a Globo cancelou a atração com o aval do apresentador Luciano Huck.

Acredite em Quem Quiser, Batalha do Lip Sync, Pequeno Gênios, Quem Quer Ser um Milionário? E The Wall, estão confirmados na lista dos quadros do programa no próximo ano.

Homenagens e muita música

O “Show dos Famosos” já homenageou muitos nomes da música e televisão. Ícaro Silva, Mumuzinho, Ludmilla, Di Ferrero e Glória Groove são alguns dos artistas que marcaram a atração do programa.

Glória Groove, campeã do quadro no ano passado, levou ao palco do programa interpretações emocionantes, como a homenagem à cantora Marília Mendonça, que foi ao ar pouco tempo depois da morte trágica da cantora.

Glória também chocou os jurados ao levar ao palco artistas como Jennifer Lopes, Fergie e Justin Timberlake. “Show dos Famosos” é uma herança do antigo programa Domingão com Faustão.