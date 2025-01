Gêmeos do BBB 25 falam sobre casamento da mãe com outra mulher há 12 anos: 'Prefiro'

Os gêmeos participantes do BBB 25, João Pedro e João Gabriel, contaram aos colegas do reality show, nesta quinta-feira (16), que a mãe deles, Márcia Siqueira, é casada com outra mulher há 12 anos.

“Minha mãe é casada com uma mulher há 12 anos. Prefiro ver a minha mãe com uma mulher que com um homem. Tem uns homens que são malas demais. Eu não ia aguentar ver alguém judiando da minha mãe”, explicou João Gabriel.

Já João Pedro falou que a mãe tem uma personalidade forte, e no começo brigava muito com a companheira. “No começo do relacionamento já vi a minha mãe dando porrada demais... Não é de porrada (física), minha mãe tem mais autoridade”, explicou.

Márcia Siqueira é casada com Carla Melo, que trabalha em uma farmácia em Petrolina de Goiás, mesmo estado onde os irmãos nasceram. Ela gosta de futebol e é devota à Igreja Católica. Apesar de discreta, Carla declarou apoiou aos enteados no BBB 25:

“Boa sorte, meus meninos. Vocês já são vencedores. Estamos todos aqui na torcida. Esse 'BBB' é de vocês. Estou muito orgulhosa de ver onde vocês chegaram. Conte comigo sempre. Amo muito vocês”, escreveu ela na legenda de uma foto que aparece com a dupla.