Gabriel Henrique, brasileiro destaque no America’s Got Talent, quase desistiu de ir ao programa

O brasileiro Gabriel Henrique, já confirmado na semifinal do reality americano “America’s Got Talent”, quase desistiu de aceitar o convite para participar do programa pela segunda vez. A mãe dele, Letícia Alves, que contou a história, em entrevista ao “Fantástico”. O jovem tinha medo de participar do projeto, pois não fala inglês.

“Sem falar para o Gabriel, eu falei que ele ia. Coisa de mãe. Virei e falei: 'você vai de todo jeito’”, contou Letícia.

Veja a apresentação

Lucinho Silva, pai de Gabriel, é produtor musical e ajuda o filho em sua carreira profissional. Ao programa dominical, ele disse que já esperava que o cantor fosse longe no “America’s Got Talent” e relembrou um episódio da infância do jovem.

“A gente notou que ele tava demorando muito para falar. Aí foi uma preocupação nossa. Como sempre mexi com música, um dia estava tocando violão em casa, e eu ouço o Gabriel sussurrando uma música. Era [uma música da cantora gospel] Cassiane, num tom alto. Eu falei: 'Esse menino vai cantar’”, profetizou.

Agora, Gabriel Henrique volta ao reality americano em setembro, para disputar o grande prêmio de 1 milhão de dólares.