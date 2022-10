Filme 'Terrifier 2' faz público desmaiar e ir parar no hospital; entenda

O filme de terror 'Terrifier 2' tem repercutido nas redes sociais após internautas relatarem vômitos e desmaios ao assistirem às cenas sangrentas.

O longa retrata o retorno da figura assombradora 'Art the Clown', um palhaço, à cidade de Miles County. Ele ressuscita em uma figura sinistra e vai a caça de dois irmãos em uma noite de Halloween.

"Meu amigo passou mal e o cinema chamou uma ambulância. Recomendo bastante", disse um internauta no Twitter.

"Acabei de assistir Terrifier 2. Foi uma grande bagunça nojenta. O homem atrás de mim passou desmaiou e caiu na minha cadeira, outro cara saiu porque não estava se sentindo bem, eu ouvi ele dizer isso e, saindo da porta do cinema, ouvi um homem vomitando muito alto no banheiro", descreveu outro internauta.

'Terrifier 2' estreou nos cinemas dos Estados Unidos em 6 de outubro e já ultrapassou 2 milhões de dólares em bilheteria.

Não há nenhuma informação confirmada sobre o filme estrear nos cinemas brasileiros.

Veja o trailer de "Terrifier 2"

Sequência de terror

Um vídeo que repercutiu no Twitter mostra uma das cenas do filme, em que o palhaço persegue a adolescente no quarto dela. Com uma tesoura, o monstro corta o couro cabeludo, as costas e diversas partes da personagem. A cena mostra muito sangue e a garota "em carne viva".

No primeiro filme da saga, lançado em 2016, o palhaço tenta matar três mulheres em um antigo prédio, também no Halloween. 'Terrifier 1' mostra uma cena de assassinato com um serrote.

Damien Leone, diretor da franquia, afirmou ao portal Entertainment Weekly que o filme é intenso e gostaria ir aos cinemas ver a repercussão. Ele explica que a produção tentou superar a cena do assassinato com o serrote.

“Eu não quero pessoas desmaiando ou se machucando durante o filme. Mas isso é surreal. É o seguinte: o filme chama-se ‘Terrifier 2’, você provavelmente deveria ver ‘Terrifier 1’ antes de ir ver esse. Se você vê ‘Terrifier 1’, você saberia no que está se metendo", disse o diretor.