Filho do rapper Flo Rida está na UTI após cair de 5º andar

O filho do rapper Flo Rida, Zohar Paxton, de 6 anos, está internado em estado grave na UTI, em um hospital em Nova Jersey, nos Estados Unidos, após cair do 5º andar de um prédio. Flo Rida é conhecido pelo hit “Low”.

Segundo o TMZ, o acidente aconteceu no início de março, e a mãe da criança, Alexis Adams, fez um boletim de ocorrência do acidente. Ela alega que as grades das janelas tinham tamanhos incorretos. Zohar sofreu lesões no fígado e no pulmão, além de fratura nos pés, na pelve e hemorragia interna.

O advogado de Alexis disse que a criança caiu de uma altura de 15 metros e os médicos teriam dito que é um milagre ele estar vivo. Zorah está com o corpo imobilizado e terá que reaprender a andar.

O artista só reconheceu a paternidade da criança após um teste de DNA, em 2018. Alexis chegou a dizer ao jornal Daily Mail que Flo Rida se recusou a conhecer a criança, que tem hidrocefalia.

A mãe da criança está pedindo indenização para cobrir as despesas médicas. O TMZ procurou o rapper Flo Rida, mas ele não se pronunciou sobre o acidente.