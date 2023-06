Filho de Hebe Camargo vende Mercedes da mãe; veja frota milionária de carros

Marcelo Camargo, filho da Hebe Camargo (1929 - 2012), vendeu uma das Mercedes-Benz favoritas da mãe nessa quinta-feira (15). O veículo foi adquirido por uma apresentadora da TV Band. A frota deixada por Hebe é avaliada em R$ 1 milhão.

Vinda da Alemanha especialmente para a apresentadora, em 2007, o veículo de luxo agora pertence a apresentadora Gardênia Cavalcantti, do programa Vem com a Gente. O filho de 58 anos recebeu a apresentadora na antiga casa de Hebe, em São Paulo.

"A entrega das chaves, teve momentos especiais na última quinta-feira (15), para Gardênia Cavalcanti e o filho de Hebe, Marcello Camargo, na casa onde a apresentadora residia na Região do Morumbi em São Paulo, com direito ao famoso selinho, lembrando o gesto da mãe que encantou o país como é lembrado até hoje", escreveu Gardênia no Instagram.