Filho de Faustão comenta evolução do pai após transplante

O apresentador João Silva, filho de Faustão, aproveitou a passagem pela Sapucaí, no Rio de Janeiro, para falar da evolução do pai, cinco meses após o apresentador passar por um transplante de coração.

“Tem que ter paciência, mas a evolução é muito boa. É um processo longo, mas ele está feliz e motivado. Está tudo certo com o coração”, disse o jovem em entrevista à “Quem”.

João ainda reforçou a vontade de curtir um carnaval ao lado do pai. “Quando ele estiver 100%, vou convencê-lo a vir curtir o Carnaval. Vai ser legal. Acho que será o primeiro Carnaval dele (como folião), porque ele já veio cobrindo”.

Em novembro do ano passado, João Silva virou notícia ao confirmar o término do namoro de dois anos com a modelo Schynaider Moura. Ele conheceu a modelo em 2021, em um evento na casa do jogador Ronaldo.