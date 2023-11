Esposa de Faustão comenta recuperação do apresentador: 'caminhando bem'

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, comentou sobre o estado de saúde do marido após o transplante de coração ao qual o apresentador se submeteu. Em entrevista à Caras Brasil, nesta quinta-feira (23), ela disse que Faustão está se recuperando bem.

"Graças a Deus, ele está caminhando bem e está no processo de recuperação, que é lento", disse ela, que é casada com Faustão há mais de 20 anos.

O apresentador não compareceu ao lançamento do primeiro EP da primogênita Lara, que se lançou na carreira musical nesta terça-feira (21). Faíscas. "Até completar três meses, não é bom ficar em contato com outras pessoas para evitar infecção", explicou Luciana.

A primeira apresentação de Lara foi no palco do programa do pai, o Faustão na Band.

Transplante de coração

Em agosto deste ano, Faustão enfrentou com sucesso uma cirurgia de transplante de coração. No processo de torcida pela recuperação do marido, Luciana criou uma página de doação de órgãos nas redes sociais.

"As pessoas compartilham histórias lindas, de superação, uma segunda chance na vida mesmo. Temos que ouvir tudo e entender como podemos realmente ajudar dentro desse processo, o que pode ser feito", destacou Luciana, que mantém a página mesmo após o sucesso do procedimento.