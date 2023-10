Filha de Karoline Lima usa vestido de grife R$ 4 mil para receber Mari Fernandez

A influenciadora digital cearense Karoline Lima mostrou a filha, Cecília, usando um vestido da grife Dolce & Gabbana de R$ 4 mil em casa para receber a cantora Mari Fernandez.

O encontro em São Paulo aconteceu na segunda-feira (30). Mari presenteou Cecília com uma guitarra e um microfone e ainda soltou à voz em clássicos infantis.

“Hoje a gente elevou o nível aqui do vinho com Mari Fernandez”, brincou Karoline sobre a visita. “Eu vim ver a rainha, porque não tem como vir a São Paulo e não vê-la”, respondeu Mari, se referindo à Cecília.

Veja também

Cecília é fruto do relacionamento de Karoline com o jogador de futebol Éder Militão. Ela nasceu em Madri, na Espanha, mas com a separação dos pais se mudou com a mãe para São Paulo.