Após ser criticado por festa de dois dias, Neymar desabafa: ‘Para quê falar da vida alheia?’

Enquanto a filha Mavie, recém-nascida, segue em casa com a mãe, Bruna Biancardi, Neymar realizou um festão de dois dias em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, no último fim de semana.

A atitude do jogador, no entanto, foi tremendamente criticada. Após ver detalhes do evento ser divulgado na internet e a reação das pessoas, o craque respondeu, nessa segunda-feira (30), pelo Instagram: "Para quê falar da vida alheia?”. Ele também comentou na publicação: "Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira".

A festa promovida por Neymar foi revelada através do Portal Leo Dias. De acordo ainda com a publicação, o evento foi feito de forma reservada, e as pessoas presentes revelaram que nenhum outro jogador de futebol conhecido esteve presente. Entre as famosas, estava a cantora Gabily, que cantou a música "Chapadinha" no local.

Além da artista, a influenciadora digital Gabi Brandt esteve presente, mesmo após ficar distante dos holofotes, principalmente depois do fim da relação com o cantor Saulo Pôncio, que, inclusive, era amigo de Neymar. A matéria do portal fez questão de frisar que, mesmo livre e desimpedida, Gabi Brandt apenas curtiu a festa.

Segundo a página Circo da Mídia, no entanto, parece que nem tudo foi calmaria. Uma moça, flagrada em uma foto com Neymar e alguns amigos, gravou um vídeo contando que ficou 12 horas sem celular no mesmo dia em que esteve na comemoração, o que gerou especulações sobre o que rolou na mansão. A mulher frisou que estava a trabalho e costuma frequentar os eventos de poker do atleta. Vale lembrar que o celular “confiscado” é uma das regras nas festas dadas por Neymar. O motivo é justamente não vazar conteúdos.

Reação de Bruna Biancardi

Bruna Biancardi parece que não gostou nem um pouco do badalado evento. Em um story desta segunda-feira (30), a morena publicou uma reflexão: "Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz", disse a mensagem. Em junho, Neymar assumiu publicamente ter traído Bruna Biancardi com a modelo Fernanda Campos.