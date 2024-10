Filha de Alessandra Ambrósio chama atenção nas redes sociais pela semelhança com a mãe

A modelo brasileira Alessandra Ambrósio foi um dos destaques do retorno do Victoria's Secret Fashion Show, que aconteceu na última terça-feira (15), em Nova York. Logo após o desfile, no entanto, a filha da celebridade acabou chamando atenção nas redes sociais pela semelhança com a mãe.

Anja tem 16 anos e é filha da modelo com o empresário Jamie Mazur. Com mais de 118 mil seguidores nas redes sociais, a adolescente gosta de cantar e atuar, mas ainda não sabe o que fará no futuro.

Legenda: Alessandra Ambrósio desfilou na terça-feira (15) em Nova York Foto: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

“Bem, ela ama cantar e atuar. Ela sabe, obviamente, como desfilar, mas vamos ver o que vai querer fazer. Vou apoiá-la no que ela quiser. Anja é minha rockstar”, disse Alessandra, nos bastidores do desfile, sobre a filha.

A adolescente não prestigiou a mãe pessoalmente em Nova York porque não poderia faltar a aula. Nas redes sociais, ela compartilha fotos de sua rotina e com a família.

Nos comentários, várias pessoas falam da semelhança de Anja e Alessandra. “A Anja tem o mesmo rosto da Ale”, disse uma pessoa. “Parecem mais irmãs do que mãe e filha”, comentou outra.

Anja, aliás, é a tradução do posto que foi de Alessandra quando desfilava para a Victoria’s Secret. "Angel" foi o apelido dado para as modelos que se destacam na marca.