Festival The Town anuncia Foo Fighters no Brasil em setembro

O festival The Town, realizado em São Paulo em setembro, anunciou mais atrações nesta quinta-feira (12). A banda de rock Foo Fighters e a cantora Ludmilla tiveram shows confirmados.

A primeira edição do The Town, idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio, está prevista para os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro.

Foo Fighters, primeira atração internacional confirmada, será a apresentação principal do palco Skyline no dia 9 de setembro. A banda anunciou, nesta semana, os primeiros shows após a morte do baterista Taylor Hawkins.

Já Ludmilla se apresenta em 7 de dezembro, também no Skyline. A cantora Iza e o rapper Criolo foram as primeiras atrações confirmadas pelo festival, em agosto de 2022.

O The Town ocorrerá no Autódromo de Interlagos, numa estrutura chamada 'Cidade da Música'. Serão cinco palcos e sete espaços, com inspiração na arquitetura paulista.

A venda de ingressos para o festival ainda não começou e não teve data confirmada. A produção disponibilizou cadastro para pré-venda, que já foi finalizado.