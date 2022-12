Festa final de A Fazenda é cancelada e participantes se revoltam, diz colunista

Uma confusão generalizada aconteceu nos bastidores da Record TV nesta segunda-feira (12). Ex-participantes de A Fazenda 14, que estavam nos estúdios da emissora para a gravação da festa final do reality, foram informados pela produção que o evento foi cancelado.

De acordo com o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a celebração em questão seria transmitida na quarta-feira (14), um dia antes da grande final. Tradicionalmente, a festa conta com todos os participantes da edição, inclusive os já eliminados.

Boicote do grupo A

Conforme a publicação, o cancelamento do evento foi em virtude das tentativas de boicote realizadas pelas integrantes eliminadas do grupo A, Deolane Bezerra, Pétala e Moranguinho.

A revolta dos ex-peões foi tão grande que alguns deles, como a cearense Kerline, Déborah Albuquerque e Alex Gallete têm ameaçado não participar da tradicional lavação de roupa suja, marcada para esta terça-feira (13).

Déborah Albuquerque teria ido além e afirmado que irá tomar as providências jurídicas cabíveis. Já outros colegas de confinamento teriam pedido indenização à rede de televisão, pois compraram roupas para participar da festa e cancelaram compromissos profissionais.