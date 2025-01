Famosos se reúnem com a família, curtem show e fazem jantar romântico; veja como foi o réveillon 2025 dos artistas

Praia, muita curtição, clima de romance e o aconchego da família. Assim, os famosos celebraram a chegada de 2025. Ana Hickmann, acompanhada do noivo Edu Guedes, do filho e da enteada, curtiu a virada do ano.

Larissa Manoela celebrou a data ao lado da família do namorado, André Luiz Frambach. Recém-casada, Ísis Valverde desfrutou de um jantar romântico com o empresário Marcus Buaiz em Fernando de Noronha.

Em Nova York, Rihanna passou a virada em uma casa ao lado do marido, o rapper ASAP Rocky, e amigos. Outros artistas, como Belo, Mari Fernandez e Nattan, animaram o público em Recife. Abaixo, veja as imagens de alguns famosos no réveillon.

Legenda: A apresentadora Angélica e família Foto: Reprodução Instagram

Legenda: Larissa Manoela e André Luiz Foto: Reprodução Instagram

Legenda: Bela Campos esperando o novo ano Foto: Reprodução Instagram

Legenda: Isis Valverde compartilhou o jantar especial ao lado do marido, nas redes sociais Foto: Reprodução Instagram

Legenda: Neymar e família Foto: Reprodução Insyagram

Legenda: Deborah Secco ao lado da filha, Flor Foto: Reprodução Instagram

Legenda: Ingrid Guimarães na festa de ano novo Foto: Reprodução Instagram

Legenda: Brunna Gonçalves assistiu ao show de sua esposa, Ludmilla, na zona sul do Rio de Janeiro Foto: Reprodução Instagram

Legenda: Maisa e Duda santos no ano novo Foto: Reprodução Instagram

Legenda: Ana Hickmann, acompanhada do noivo Edu Guedes, do filho e da enteada, curtiu a virada do ano Foto: Reprodução Instagram

