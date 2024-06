Família de Mamie Laverock diz que atriz abriu os olhos pela primeira vez após cirurgia

Mamie Laverock, que caiu do 5º andar de um hospital em Vancouver, abriu os olhos "pela primeira vez", desde o acidente. Nicole Rockmann, mãe da atriz de "Quando Chama o Coração", contou nesta quinta-feira (6) ao Los Angeles Times sobre o estado de saúde da filha. A artista já passou por três cirurgias, sendo duas de 11 horas e uma de três horas.

"Mamie acabou de abrir seus olhos. Vamos apenas esperar que esta seja a reviravolta e que ela supere isso agora. Eu não poderia estar mais feliz que as pessoas se aproximaram e se importaram", contou.

A jovem teve uma emergência médica no dia 11 de maio e foi levada por sua mãe, Nicole, para um hospital em Winnipeg, no Canadá. Posteriormente, ela foi transferida para um hospital em Vancouver. No entanto, a família de Mamie informou que ela sofreu uma queda na instituição. Nicole esclareceu ainda que a queda da atriz foi um acidente e descartou a teoria que havia sido suicídio. A família também está processando o hospital onde a atriz caiu por negligência.

O Hospital St. Paul's informou que uma revisão interna na instituição está sendo conduzida. "Em casos relacionados à segurança do paciente, uma revisão interna de incidentes críticos é conduzida para determinar exatamente o que aconteceu e para fazer recomendações para melhorar a segurança do paciente. Nossos corações estão com o paciente, a família e todos os afetados por este evento, e apresentamos os nossos melhores votos de plena recuperação", Ann Gibbon, representante do hospital St. Paul's Hospital.

Nicole espera agora uma breve recuperação da filha. "Tudo que nos importamos é que Mamie consiga se recuperar e que ela esteja viva, lutando e sendo forte", concluiu.

Quem é Mamie Laverock

Mamie Laverock, de 19 anos, é conhecida por interpretar Rosaleen Sullivan na série "Quando Chama o Coração".

Na trama, a personagem é filha de Patrick e Molly Sullivan. O pai de Rosaleen foi um dos mineiros mortos no acidente no início da série. Quando criança, ela teve dificuldade em lidar com a morte do pai e guardou rancor contra Henry Gowen por causa disso.

Mamie também atuou nos filmes "Guerra É Guerra" (2012) e "The Hollow Child" (2017), além de ter participado de dois episódios da série "Lemony Snicket: Desventuras em Série" da Netflix.