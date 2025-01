Família Araújo critica Fernanda Souza e apresentadora se retrata após gafe sobre elenco do 'Ilhados com a Sogra 2'

Fernanda Souza e a família Araújo, da segunda temporada de "Ilhados com a Sogra", se desentenderam nas redes sociais. Isso porque a apresentadora do reality esqueceu de mencionar Andressa, Henrique e Val em uma sequência de 'stories' que publicou no Instagram para agradecer às famílias participantes.

Diante da repercussão da gafe, Fernanda pediu desculpas aos "desprezados". "Essa semana fiz 'stories' para agradecer a todos os envolvidos no sucesso do 'Ilhados' e, no momento em que fui agradecer às famílias, infelizmente, esqueci de mencionar a Araújo", disse ela. "Já me retratei com eles sobre minha falha humana e pedi desculpas", acrescentou.

Depois, a apresentadora explicou que se tratou apenas de um esquecimento. "Eles conviveram comigo durante o programa e sabem o quanto sou amorosa com todos. Foi só um lapso de memória", justificou.

Veja também Zoeira Participante de 'Ilhados com a Sogra 2' se pronuncia após ser duramente atacada na internet Zoeira Campeã do 'Ilhados com a Sogra 2', Camila Kashiura anuncia fim do casamento: 'Eu e Miguel não estamos mais juntos'

Lembre o caso

Fernanda publicou 'stories' em suas redes sociais para parabenizar as famílias que estiveram na segunda temporada de "Ilhados com a Sogra". "Todo mundo que fez parte dessa história, que fez tudo acontecer. Nossas torcidas, nosso ranço, nossas lágrimas, as gargalhadas, os aprendizados, as identificações", começou a apresentadora.

Depois, ela citou nominalmente a família Kashiura, campeã do programa, e as famílias Damasceno, Queiroz, Mendonça e Sousa. "Que vocês recebam meu abraço forte", disse. A família Araújo, representada por Andressa, Henrique e Val, ficou de fora dos agradecimentos.

Em suas próprias redes sociais, Andressa desabafou sobre a gafe de Fernanda. "Mais uma vez, fomos apagados de uma história. [...] Está tudo bem eu ficar revoltada, estressada, chateada, chorosa com isso. Por quê? Porque ela estava falando, contando sobre a trajetória do programa, sobre quem construiu aquele projeto. E quem construiu fomos nós, as famílias", lamentou.

'Ilhados com a Sogra'

O "Ilhados com a Sogra" é um reality produzido pela Netflix e apresentado por Fernanda Souza. A segunda temporada chegou ao streaming neste ano.