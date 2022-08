Família anuncia morte de Adriano Barboza, do meme 'beleza', aos 34 anos

O autor do meme viral "Belezaaaan" do TikTok, Adriano Barbosa, morreu aos 34 anos após uma parada cardíaca. A informação foi divulgada no próprio perfil dele pela irmã. O homem morreu na madrugada desse domingo (31).

Adriano havia sido diagnosticado com pneumonia. Conforme a irmã, ele chegou a ser hospitalizado ainda no sábado (30).

No TikTok, o criador de conteúdo possui mais de 4.7 milhões de likes e 279.6 mil seguidores. Adriano era catador de lixo.

Nos comentários, seguidores do influenciador lamentaram o falecimento. "Meus pêsames sinto muito... nosso beleza tá em um lugar melhor", escreveu uma seguidora.