Ex-The Voice, pagodeira Marvvila é confirmada no camarote do BBB 23

A cantora carioca Marvvila, 23 anos, foi mais um dos nomes anunciados do grupo Camarote do Big Brother Brasil 23. A revelação ocorreu no início da noite desta quinta-feira (12). Conhecida como "A Pagodeira", apelido faz referência a uma das músicas mais famosas dela.

A jovem vem de uma grande família, e conviveu tanto com uma criação mais rígida por parte de mãe, quanto com um grupo mais festeiro por parte de pai. Assim, ela se considera uma junção desses dois mundos.

Já a paixão pela música foi descoberta na igreja quando começou a desbravar no estilo gospel. No entanto, o lado festeiro de Marvvila realmente se encontrou no pagode.

Legenda: Marvvila é uma das participantes confirmadas para o BBB 23 Foto: Reprodução/Instagram

O que esperar de Marvvila no BBB?

Marvvila se considera uma mulher sonhadora, alegre, amiga e leal. Apesar de ser desligada e cabeça dura, batalha para vencer nas oportunidades que recebe na vida.Porém, ela costuma se irritar com pessoas inconvenientes e desrespeitosas.

Marvvila Participante do BBB 23 “Sou transparente, minha expressão na hora muda; ter senso é obrigatório. Não gosto de entrar em uma treta, mas nas minhas discussões eu faço questão de mostrar quando estou certa”.

“No ‘Big Brother Brasil’, as pessoas podem esperar uma menina muito verdadeira e sonhadora que está indo lá para ganhar, para sair milionária. Uma preta pagodeira que quer mostrar a sua arte e a sua garra”, disse Marvvila sobre seus objetivos no reality.

A participante está ansiosa particularmente para as provas de resistência.

Participação no The Voice

Em 2016, participou do ‘The Voice Brasil’, fazendo com que ela desejasse ser famosa no ramo musical. Por isso, durante a pandemia de Covid-19, trabalhou para lançar o primeiro single.

Com o sucesso, decidiu gravar um DVD, que bateu a marca de mais de 40 milhões de streams de áudio e vídeo. Já em 2022, realizou o sonho de cantar no palco Favela do Rock in Rio.