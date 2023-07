Ex-marido de Preta Gil nega participação em ‘A Fazenda’

O personal trainer Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil, se pronunciou no Instagram e negou que vá participar da edição deste ano do reality show “A Fazenda”, previsto para esterar em setembro.

“Venho por meio deste comunicar que não vou para A Fazenda. Não ia ficar falando nada por aqui, achei que esse assunto já estivesse cessado, que não estava falando mais nada. Estou fora da rede social tem uns dias. Não estou lendo Instagram, nem nada. Só que hoje voltei no Instagram e um monte de amigo mandando link com meu nome, em lista de participante confirmado na A Fazenda”, disse ele, nos Stories.

“Queria avisar todos vocês que não tenho interesse de ir para A Fazenda, não fui convidado e não iria. Não sei porque estão espalhando essa mentira, proliferando essa parada”, afirmou ainda Rodrigo.

O personal também disse que a Record tem permitido que as pessoas alimentem os rumores falsos sobre sua participação. “A emissora sabe que está rolando essa fofoca com o meu nome no programa deles. Eles sabem obviamente que eu não vou, mas ao invés de desmentir, eles deixam seguir".

Separação

Preta Gil oficializou a separação de Rodrigo em maio, após rumores de uma traição circularem na internet. Dias depois, a cantora confirmou em suas redes sociais que o ex se envolveu com uma pessoa que foi sua funcionária.