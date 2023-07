Ex-Charlie Brown Jr reage a Chorão cantando por meio de Inteligência Artificial

Vídeos de artistas mortos cantando por meio de inteligência artificial têm se popularizado na internet e o ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr, Chorão, não escapou à tendência. O cantor, que morreu em 2013, aparece em vídeos cantando músicas da atualidade, como 'O Sol', de Vitor Kley, 'Piloto Automático', da banda Supercombo, ou 'A Morte do Autotune', de Matuê.

Para o ex-guitarrista da Charlie Brown Jr, Marcão Brito, Chorão provavelmente não gostaria dos vídeos usando a sua voz.

"Não sei se ele [Chorão] iria curtir algo que imita a voz dele. Ele não curtia muito essas coisas ou pessoas que o imitavam. Gostava de originalidade", disse em vídeo do G1.

Chorão na inteligência artificial

Marcão contou que achou estranho ver a voz do amigo por meio de inteligência artificial e que algumas coisas ficaram boas e outras ruins. "É uma experiência, no mínimo, bem interessante e válida como entretenimento", disse.

Ele avaliou a versão de Chorão da música 'O Sol', de Vitor Kley, um dos vídeos do tipo com mais visualizações no TikTok.

"O desenho da melodia dela tem características muito diferentes da forma que o Chorão compunha e cantava, portanto, não achei o resultado tão realista", afirmou.

O ex-guitarrista da banda considerou que encontrou mais semelhanças dos 'traços musicais' de Chorão na canção 'A Morte do Autotune', de Matuê. "Lembra um pouco mais, talvez por ser rap".