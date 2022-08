Ex-afilhada de R. Kelly diz ter sofrido abuso do cantor quando era menor de idade

A ex-afilhada do cantor R. Kelly, que está preso por tráfico sexual e extorsão, revelou que foi abusada por ele durante anos enquanto ainda era menor de idade. Ela contou que a primeira vez que fez sexo com ele foi aos 15 anos, e disse ainda que continuou tendo relações com Kelly pois se sentia intimidada.

Hoje com 37 anos, a mulher identificada pelo pseudônimo Jane, afirmou ao júri nessa quinta-feira (18), durante novo julgamento do cantor, que os encontros sexuais ocorriam em diversos lugares, como a casa do artista, estúdios de gravação, quartos de hotel e até ônibus de turnê.

R. Kelly chegou a pegar nos peitos da adolescente quando ela tinha 14 anos, em um estúdio de gravação de Chicago. As informações são do TMZ.

Conforme a mulher, ela via Kelly como uma figura de autoridade e não sabia como dizer não às investidas. Com o passar o tempo e os repetidos abusos, a vítima conta que começou a sentir que o sexo com ele era uma "coisa normal".

Ainda conforme o relato de Jane no julgamento, outras adolescentes chegaram a partir dos atos sexuais entre ela e R. Kelly. Algumas das relações chegaram a ser gravadas pelo cantor.

Novo julgamento

Condenado em junho a 30 anos prisão por exploração sexual, R. Kelly está sendo julgado por acusações semelhantes em sua cidade natal, Chicago. A seleção do júri começou na segunda-feira (15).

Robert Sylvester Kelly, de 55 anos, foi declarado culpado em Nova York de chefiar durante décadas uma "rede" de exploração sexual de mulheres e adolescentes e condenado a 30 anos de prisão.

No tribunal de Chicago, enfrenta acusações de obstrução da justiça, produção de pornografia infantil e atividade sexual ilegal com uma menor de idade.

Condenação

R. Kelly foi condenado a 30 anos de prisão federal no dia 29 de junho. Ele foi acusado pelo júri de crimes envolvendo extorsão e tráfico de mulheres. O julgamento ocorreu durante seis semanas em um tribunal do Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos, e ouviu depoimentos de 45 testemunhas.

No processo, foram ouvidos ex-funcionários do músico que exerciam a função de atrair mulheres para situações de abuso sexual e as próprias vítimas, que, por vezes, ficavam trancadas em quartos sem acesso a comida ou banheiro. Investigação deu conta, ainda, de que muitas delas eram menores de idade.