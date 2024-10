Estudante que brigou com Jojo Todynho e exigiu indenização de R$ 100 mil desiste de ação

O conflito judicial entre Jojo Todynho e a estudante Gabriela dos Santos do Nascimento não terá novos capítulos. Em publicação na manhã desta sexta-feira (11), o colunista Ancelmo Gois publicou texto informando que a rival — que entrou em confronto com a carioca na faculdade — desistiu de seguir com o processo.

As duas eram colegas de turma no curso de Direito e tiveram um desentendimento que terminou em uma confusão no corredor da universidade. Na época, Gabriela acusava Jojo de ter lhe dado um tapa no rosto.

Jojo chegou a se pronunciar explicando que a confusão começou em um grupo de WhatsApp, em que a estudante envolvida na discussão e uma colega teriam mandado mensagens “debochando” da frequência da artista nas aulas.

Estudante pedia danos morais

No processo, que tramita na 6ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, a estudante pedia uma indenização, por danos morais, no valor de R$ 100 mil.

Acontece que, no dia 3 de outubro, a defesa de Gabriela anexou uma nova petição ao processo informando que a cliente, por ora, não possui interesse em seguir com o caso.