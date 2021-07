Estrela de 'Law & Order' cai e quebra tornozelo no tapete vermelho de première

A atriz americana Mariska Hargitay, de 57 anos, quebrou o tornozelo ao cair no tapete vermelho da première do filme "Viúva Negra". O evento ocorreu em Hamptons, nos Estados Unidos, no domingo (4).

A estrela da série "Law & Order: SVU" foi levada para o Hospital de Southampton, após tropeçar ao correr da chuva, ao sair do evento. O site Page Six disse que Hargitay ficou algumas horas na unidade hospitalar e perdeu a festa realizada depois da exibição do filme.



Legenda: Atriz usa muletas para caminhar em casa Foto: Reprodução/Instagram

“Mariska estava correndo para dar as boas-vindas aos convidados em sua casa e caiu na rua úmida e chuvosa, em frente ao cinema. Ela foi levada para o hospital de ambulância com o marido, Peter Herman, ficou lá por várias horas e acabou com uma perna imobilizada. Ela só voltou depois da meia noite, quando a festa já havia acabado", revelou uma fonte ao Page Six.

Nesta segunda-feira (5), a atriz compartilhou uma foto do tornozelo e, na legenda da publicação, brincou: "Meu look de verão".