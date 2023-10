Esposa de Roque, assistente de Silvio Santos, detalha estado de saúde do marido

Janilda Nogueira, mulher de Roque, conhecido pelo trabalho como assistente de palco de Silvio Santos, deu detalhes do estado de saúde do marido, nesse domingo (8). Ele está internado há uma semana em um hospital, em São Paulo, após ser diagnosticado com Covid-19.

“Uma semana hoje. Roque está com uma carinha boa. Amanhã, se Deus Quiser, bora para casa. Queremos agradecer primeiramente a Deus. Agradeço a todos os que se preocuparam com ele, que oraram, e nos mandaram mensagem nos dando força. Só tenho que agradecer. Muito obrigada, de coração”, escreveu Janilda no Instagram.

Em entrevista à Quem, Janilda deu detalhes dos sintomas que levaram o marido ao hospital. “Ele se queixou de fortes dores de cabeça e, depois, ficou com o corpo gelado”.