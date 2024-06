Equipe de Gretchen explica silêncio da cantora sobre morte do cantor Chrystian

A assessoria da cantora Gretchen, de 65 anos, se pronunciou nesta quinta-feira (20) sobre a "rainha do bumbum" não ter se manifestado sobre a morte do sertanejo Chrystian, 67, com quem ela teve um relacionamento em 1981.

"A artista não se pronunciou e nem se pronunciará sobre a morte do cantor Chrystian. Embora eles tivessem tido um breve relacionamento, o contato entre os dois não existia há mais de 40 anos", começou a equipe.

"Sendo assim, ela diz que tem profundo respeito ao acontecimento e, principalmente, a viúva do cantor e ao seu marido. Gretchen deseja seus sinceros sentimentos e pêsames à viúva e aos filhos do cantor, e que Deus os conforte", complementaram os assessores por meio de uma nota.

A irmã de Gretchen, Sula Miranda, no entanto, fez questão de ir ao velório do cantor, em São Caetano do Sul, no ABC paulista.

"Tenho gratidão, carinho e saudade... em alguns momentos, nossas vidas estavam próximas e dei muitas risadas com seu jeito alegre e divertido. No decorrer da vida, tivemos muitos encontros com abraços, boas palavras e alegria", disse Sula.

Causa da morte

Key Vieira, viúva do sertanejo que fazia dupla com Ralf, os filhos do casal, João Pedro, de 22 anos, e Lia Vieira, de 12 anos, e famosos como Renato Teixeira, Sérgio Reis e Roberta Miranda se despediram do artista.

Chrystian morreu vítima de um choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades, de acordo com a assessoria do Hospital Samaritano Higienópolis.