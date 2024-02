Entenda o motivo da amizade de Xuxa com Andréa Sorvetão ter chegado ao fim

A amizade de Xuxa e Andréa Sorvetão chegou ao fim há algum tempo. A ex-paquita, inclusive, não participou do documentário sobre a trajetória da apresentadora, lançado no Globoplay em julho de 2023.

Conforme o “Extra”, o rompimento entre as duas, que eram grandes amigas, começou em 2020, quando Xuxa processou Carla Zambelli devido a críticas feitas pela deputada ao livro “Maya: bebê arco-íris”, que aborda a temática LGBTQIA+. Na época, Zambelli disse que o livro poderia "levar à destruição dos valores humanos" e Sorvetão se posicionou ao lado da deputada nesse processo.

Veja também

Devido a esse apoio, Xuxa e Sorvetão romperam. A apresentadora é, inclusive, madrinha de Giovanna, filha mais velha da ex-paquita e do cantor Conrado, o que não a impediu de cortar laços com a família.

Em 2021, Sorvetão e o marido fizeram um vídeo para as redes sociais afirmando que eles são um “casal hétero, cristão e tradicional”. O posicionamento fez com que a Rainha dos Baixinhos deixasse de seguir a dupla no Instagram.

Em 2022, Sorvetão voltou a se aproximar de Zambelli e de Jair Bolsonaro, quando lançou sua pré-candidatura para deputada. Xuxa, por sua vez, nunca apoiou o ex-presidente, o que deixou ainda mais evidente o rompimento entre as duas.

O afastamento de Xuxa e Sorvetão foi percebido por fãs e ex-colegas da ex-paquita. Sovertão foi acusada de traição, já que Xuxa chegou a pagar a escola da afilhada durante um tempo e até emprestou o apartamento para a família dela morar, como o próprio Conrado já revelou em entrevistas.

Ainda segundo o “Extra”, Sorvetão foi expulsa do grupo de WhatsApp das ex-paquitas devido seu posicionamento polêmico. Atualmente, ela só tem contato na internet com Cátia Paganote, Bárbara Borges e Thalita Ribeiro e não é seguida por quase nenhum ex-paquita.