Entenda a traição de Tiago com Rodrigo Branco citada por Thomaz em 'A Fazenda'

Thomaz Costa, participante de 'A Fazenda 2022', na Record TV, revelou que Tiago Ramos viveu um romance com o empresário Rodrigo Branco. O ator de 'Carrossel' e ex-namorado de Larissa Manoela contou a história em uma conversa com as peoas Tati Zaqui, Kerline Cardoso, Bárbara Borges e Deborah Albuquerque.

"Para vocês terem noção, o Tiago namorava com um amigo meu, um dos meus melhores amigos, o Rodrigo Branco", começou Thomaz. Ele e Tiago haviam discutido momentos antes, no intervalo do programa.

Depois disso, Thomaz continuou rasgando confidências. "O Rodrigo pegou ele tendo relação sexual com uma mulher de 70 e poucos anos que o Rodrigo chamava de mãe", disse o peão, segundo a coluna Splash, do Uol.

Deborah ainda tentou encerrar o assunto, dizendo que isso não deveria ser pautado dentro do reality. Porém, Thomaz desconversou. "Não é que não é pauta, é para vocês verem o caráter da pessoa [Tiago]. Imagina ter você como mãe, você mora na minha casa e o meu namorado eu pego... mano!", se revoltou.

Quem é Rodrigo Branco?

Rodrigo Branco é empresário e costuma levar famosos para conhecer a Disney e os Estados Unidos. Ele ficou conhecido nacionalmente em 2020, quando se envolveu em uma polêmica ao fazer comentários racistas sobre Maju Coutinho e Thelma Assis.

À época, a cantora Preta Gil fez um desabafo sobre as atitudes do amigo contra a apresentadora e a vencedora do BBB 20. "Chamei esse amigo no WhatsApp e falei exatamente como estava me sentindo. Disse: 'não poderei e não quero te defender'. Racismo é crime, ignorância histórica intelectual, hoje em dia, vindo de um homem branco e rico, é inaceitável", disse.