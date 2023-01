Enquete BBB 23: Qual 'camarote' você conhecia mais antes de ser revelado no reality?

A revelação dos participantes selecionados como "Camarote" para o Big Brother Brasil (BBB) 23 movimentou as redes sociais de diversas formas - inclusive em relação à fama de cada um deles. Usuários do Twitter e Instagram questionaram a escolha de alguns nomes.

O Diário do Nordeste quer saber qual dos participantes anunciados ao "Camarote" você conhecia mais antes de ser anunciado na programação da TV Globo, nessa quinta-feira (12).

BBB 23 estreia na segunda-feira (16)

O BBB 23 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

Conforme divulgação da TV Globo, o reality estreia na segunda-feira (16).

