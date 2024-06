Enquete A Grande Conquista: saiba quem deve sair do reality show

Guipa deve ser o próximo eliminado do reality show A Grande Conquista, conforme aponta parcial da enquete do Diário do Nordeste. O conquisteiro disputa a preferência do público com Lucas de Albú e Hadad. O participante deixa a atração da Record nesta quinta-feira (27).

Legenda: Guipa pode ser o próximo eliminado conforme aponta parcial da enquete do Diário do Nordeste Foto: Reprodução

A enquete aponta que Guipa está com 28.2% dos votos (3116), seguido de Lucas Albú com 29.9% (3307) e por fim Hadad com 41.8% (4621). Já são mais de 11 mil votos.

Vote na enquete

inter@

O resultado da enquete do Diário do Nordeste não interfere na votação oficial do programa.

Veja também Zoeira Casamento às Cegas: Ariela surpreende e fica com ex-participante de reality da Netflix; saiba quem é Zoeira Tony Ramos volta às gravações de novo filme após problemas de saúde: 'Um recomeço'

Como foi a formação da Zona de Risco

A berlinda foi formada a partir das indicações de Brenno e Kaio, que entraram em consenso e indicaram De Albú. No entanto, Brenno foi o Dono mais votado e também foi para o páreo, mas disputou a Prova da Virada e se salvou. Em compensação, ele colocou Hadad na 'Zona de Risco'.

Já Guipa empatou com Rambo, mas Kaio, Dono imune, desempatou e decidiu salvar o ator.