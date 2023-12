Enquete A Fazenda: parcial aponta quem deve sair do reality show

Cezar Black e Radamés podem ser os próximos eliminados de A Fazenda 2023, conforme aponta parcial da enquete do Diário do Nordeste. Os dois participantes menos votados pelo público deixam o reality show na quinta-feira (14).

Cezar Black e Radamés são os menos votados, com 14,2% e 17,5% respectivamente. Quase empatados estão WL (34,1%) e Tonzão (34,2%). A enquete do Diário do Nordeste já conta com mais de 23 mil votos.

A berlinda foi finalizada após André vencer a Prova do Fazendeiro nessa quarta-feira (13).

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA?

Jaquelline, a Fazendeira da Semana, indicou Cezar Black. Radamés foi o mais votado pela casa, com quatro votos, e ocupou o segundo banco da Zona de Eliminação. Ele teve a chance de puxar um dos peões da Baia e escolheu WL.

Na dinâmina do "Resta um", André acabou sobrando e ocupou o quarto banco da Zona de Eliminação. Em seguida, Shay revelou o poder branco. O participante teve que escolher dois peões para serem votados pela casa. Ele escolheu Tonzão e Lily.

Tonzão foi o mais votado e ocupou o quinto banco. Os participantes que ocuparam o quarto e quinto banco puderam escolher um roceiro cada para ser vetado da Prova do Fazendeiro. André escolheu vetar Cezar Black e Tonzão optou por Radamés.

WL, André e Tonzão disputaram a Prova do Fazendeiro na quarta-feira (13). Após André vencer, a roça passou a ser formada por Tonzão, WL, Radamés e Cezar Black​.