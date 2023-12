Quem ganhou a Prova do Fazendeiro? Veja como foi disputa nesta quarta (13)

André ganhou a Prova do Fazendeiro, realizada nessa quarta-feira (13), em "A Fazenda" 2023. Ele disputou o chapéu da semana com WL e Tonzão e levou a melhor.

Agora, a décima segunda roça foi definida: Cezar Black, Radamés, WL e Tonzão competem pelo voto do público. Os dois menos votados serão eliminados nesta quinta-feira (14).

Como foi a Prova do Fazendeiro?

A Prova do Fazendeiro contou com três etapas e exigiu habilidades de agilidade e pontaria. Na primeira fase, cada peão tinha que acertar a argola no alvo para liberar as peças e juntá-las da maneira estabelecida pelo programa. WL venceu a primeira etapa e foi direto para a última fase.

Tonzão e André disputaram a segunda etapa, onde era necessário desenrolar fios e conectar a uma estrutura disponibilizada pela produção. André teve o melhor desempenho e foi pra final com WL.

Na útlima fase, os finalistas tinham que liberar as peças de uma torre para poder escalar. Para vencer a prova, os peões tinham que chegar até o topo e tocar o sino. André conseguiu cumprir a prova primeiro e se tornou o Fazendeiro da Semana.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA?

Jaquelline, a Fazendeira da Semana, indicou Cezar Black. Radamés foi o mais votado pela casa, com quatro votos, e ocupou o segundo banco da Zona de Eliminação. Ele teve a chance de puxar um dos peões da Baia e escolheu WL.

Na dinâmina do "Resta um", André acabou sobrando e ocupou o quarto banco da Zona de Eliminação. Em seguida, Shay revelou o poder branco. O participante teve que escolher dois peões para serem votados pela casa. Ele escolheu Tonzão e Lily.

Tonzão foi o mais votado e ocupou o quinto banco. Os participantes que ocuparam o quarto e quinto banco puderam escolher um roceiro cada para ser vetado da Prova do Fazendeiro. André escolheu vetar Cezar Black e Tonzão optou por Radamés.