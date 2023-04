Drake Bell se justifica após ser dado como desaparecido pela polícia nos EUA

O ator e cantor Drake Bell, famoso pela série 'Drake & Josh' se pronunciou no Twitter pela primeira vez após ter sido dado como desaparecido e depois encontrado, na quinta-feira (13). Ele debochou da situação no post publicado na rede social.

"Você deixa seu celular no carro, não responde por uma noite e dá nisso?", escreveu o artista, com um emoji de gargalhada.

Desaparecido

Drake tinha sido visto pela última vez dirigindo um carro na quarta-feira (12), por volta das 21h, na Flórida. Depois disso, não havia mais feito contato, o que gerou suspeitas de desaparecimento por familiares e amigos.

No entanto, a polícia afirmou na quinta (13) que ele estava bem. "Nós podemos confirmar que as autoridades estão em contato [com ele] e Bell está seguro", afirmou o Departamento de Polícia de Daytona Beach.

Segundo o TMZ, Drake vem passando por problemas, o que gerou mais preocupação. Ele acabou de completar a liberdade condicional de um caso em que foi considerado culpado por abuso infantil.