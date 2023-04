Ator Drake Bell, de 'Drake e Josh', é dado como desaparecido pela polícia americana, diz site

O Departamento de Polícia de Daytona Beach divulgou um comunicado nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (13), informando o suposto desaparecimento do ator Drake Bell.

"Ele está desaparecido e pode estar em perigo", diz o comunicado, que informou que o artista foi visto pela última vez dirigindo um carro da marca BMW cinza, modelo 2022, na quarta-feira (12) por volta das 21h, na Flórida.

Acusações

Conforme o site norte-americano TMZ, Drake vem enfrentando problemas pessoais desde a época em que protagonizou a série Drake & Josh, para a Nickelodeon. Nos últimos anos, ele enfrentou algumas passagens pela Justiça.

O ator já foi preso por dirigir embriagado, em 2016. Drake também foi condenado por abuso infantil, quando teve uma conduta imprópria num clube onde tentou se apresentar com uma garota menor de 18 anos, com quem ele teria tido um relacionamento online. O ator entrou com pedido de falência em 2014.

A última postagem de Bell em seu canal no YouTube foi há duas semanas. Na plataforma, o ator publica vídeos com relatos da sua vida pessoal e profisisonal.