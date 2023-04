Ator Drake Bell é encontrado após ser dado como desaparecido pela Polícia

Drake Bell, conhecido pela série 'Drake & Josh', da Nickelodeon, que foi dado como desaparecido na manhã desta quinta-feira (13), foi encontrado pouco depois, à tarde. Segundo o departamento de Polícia de Daytona Beach, que registrou o desaparecimento, o ator norte-americano está bem, seguro e em contato com os agentes de segurança.

Mais cedo, os policiais informaram que Drake foi visto pela última vez nessa quarta-feira (12), dirigindo um carro cinza da marca BMW, modelo de 2022, na região de Mainland High School, na Flórida, pouco antes de 21 horas.

Os policiais não informaram onde o ator foi encontrado nem por qual motivo ele ficou "sumido" nas últimas horas.

Acusação de pedofilia

Conforme o site norte-americano TMZ, Drake vem enfrentando problemas pessoais desde a época em que protagonizou a série 'Drake & Josh', para a Nickelodeon. Nos últimos anos, ele enfrentou algumas passagens pela Justiça.

O ator já foi preso por dirigir embriagado, em 2016. Drake também foi condenado por abuso infantil, quando teve uma conduta imprópria num clube onde tentou se apresentar com uma garota menor de 18 anos, com quem ele teria tido um relacionamento online. O ator entrou com pedido de falência em 2014.